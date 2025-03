ProblÃ¨mes de connexion Chromecast : Google a reconnu le problÃ¨me et a promis une solution

Nous vous contactons concernant une panne affectant les appareils Chromecast (2e génération) et Chromecast Audio. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et comprenons votre frustration. Nous travaillons à mettre en œuvre un correctif dès que possible et partagerons des mises à jour et des conseils sur la page de la communauté Nest. Nous vous remercions de votre patience pendant que nous résolvons ce problème.

Finalement, Google a reconnu le problème d'utilisation du Chromecadt et a promis une solution, à la fois via ses pages d'assistance et directement par e-mail, au moins à certains utilisateurs. L'e-mail, dont l'objet est « Informations importantes sur votre Chromecast », indique (traduit de l'anglais) :En attendant, le support de Google suggère (en rouge, donc plus qu'une suggestion) de ne pas réinitialiser l'appareil et d'attendre les mises à jour de la société. Google n'a pas précisé la cause du problème, mais selon un utilisateur de Reddit, il est très probablement dû au certificat intégré au Chromecast, qui ne sera plus valide après le 9 mars 2025 (comme vous pouvez le lire en bas de la dernière ligne du certificat ci-dessous).