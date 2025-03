Xbox, la console portable arrive en 2025 tandis que la prochaine génération sortira en 2027, selon un initié bien connu

« La console portable sortira d'ici fin 2025, si les plans sont respectés. Je tiens à souligner qu'il s'agira d'une console portable créée en collaboration avec une entreprise comme ASUS, Lenovo, MSI ou Razer. J'ajouterais également que ce nouveau matériel aura un look indubitablement lié à l'écosystème Xbox, avec un bouton Xbox officiel et une grande affinité dans la conception des plateformes Xbox. Mais même ainsi, en tant qu'appareil fabriqué en partenariat, similaire à ce que Steam a fait avec Lenovo, je m'attends à ce que la console soit basée sur l'écosystème PC Windows et avec les fonctionnalités PC Game Pass au centre de l'expérience utilisateur. »