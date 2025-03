Xbox, Microsoft bannit-il les utilisateurs qui achètent sur le Xbox Store avec un VPN ?

Nous vous contactons car ce compte a été suspendu pour utilisation ou achat frauduleux de contenu Xbox. À ce moment-là, il a été découvert que votre compte achetait du contenu sur le marché d'autres régions, profitant des différences de prix entre les régions ou pays étrangers. En signe de confiance et de bonne foi, nous avons décidé de lever la suspension permanente de votre compte dans l'espoir que ce profil et d'autres profils et appareils vous appartenant ne soient pas impliqués dans une activité frauduleuse similaire.

Au cours des derniers jours, plusieurs joueurs Xbox ont signalé avoir été bannis indéfiniment pour avoir utilisé un VPN lors de l'achat de jeux sur le Xbox Store . Microsoft semble intensifier sa répression contre les utilisateurs qui exploitent les différences de prix régionales, avec des conséquences potentiellement graves pour les comptes concernés. Les rapports proviennent de la plateforme Xbox-Now, qui surveille les prix des jeux dans différents magasins numériques. Un avertissement est apparu sur le site déconseillant aux utilisateurs d'utiliser des VPN pour les achats, après que plusieurs membres de leur chaîne Discord ont été définitivement bannis. Un utilisateur connu sous le nom de Rho a partagé son expérience, révélant qu'il avait été banni pour avoir violé les règles de Xbox concernant les VPN et la géolocalisation. Un autre joueur, initialement frappé d'un bannissement similaire, a reçu une explication détaillée de la part de Microsoft : son compte avait été suspendu pour « achat frauduleux de contenu Xbox », après avoir profité de prix plus bas dans d'autres pays. Lisons l'un des messages partagés par le géant de Redmond concernant l'une des interdictions mentionnées ci-dessus :Microsoft a ensuite décidé de lever certaines suspensions « en signe de confiance et de bonne foi », mais l’affaire soulève des questions sur la transparence des politiques de l’entreprise. Selon Rho, en effet, les directives de la communauté Xbox n'interdisent pas explicitement l'utilisation de VPN pour effectuer des achats, ce qui rend les critères selon lesquels les interdictions sont appliquées peu clairs. Cette situation pourrait se reproduire, il est donc conseillé pour l'instant d'éviter d'utiliser des VPN pour les achats sur le Xbox Store, du moins jusqu'à une clarification officielle de Microsoft.