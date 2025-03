Acclaim renaît de ses cendres, en se concentrant sur les classiques et les jeux indépendants

C’est un honneur et un plaisir absolu de mener la charge pour ramener Acclaim au premier plan de l’industrie du jeu. Nous avons la chance d’avoir une équipe extrêmement talentueuse et avons déjà signé des titres indépendants incroyables, que nous dévoilerons bientôt.

Depuis plus de trois décennies, j'ai eu le privilège de faire partie des univers de catch et de jeu vidéo, et je suis ravi d'être désormais partenaire d'Acclaim, un éditeur emblématique connu pour avoir sorti certains des jeux les plus légendaires des années 80 et 90. Depuis mes débuts dans les titres WWF 16 bits de l'éditeur jusqu'à mon expérience dans la contribution à l'élaboration de la série TNA Wrestling, j'ai pu constater de visu le type d'impact que les grands jeux peuvent avoir sur les joueurs et les fans. Le relancement d’Acclaim est une opportunité de transmettre ce même niveau de passion et d’amour à une nouvelle génération, et je suis ravi d’y participer.