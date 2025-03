Les Technos #484 : Episode du 5 mars 2025

• Intro (00:00:00)• Quand l'ordinateur "s'humanise" (00:02:16) : Voici le premier PC vivant qui fonctionne avec des cellules humaines.(Source : https://tinyurl.com/2az9g9hd • Encore un "nom" qui disparait (00:09:33) : Le 5 mai, Skype ferme ses portes.(Sources : https://tinyurl.com/22eppdhs et https://tinyurl.com/25equ8mj • Quand la Suisse trouve de la rouille sur Mars (00:16:28) : Des suisses percent le mystère de la couleur rouge de Mars.(Source : https://tinyurl.com/2ycknlc3 • Le Bloc-Notes (00:22:37) :• La Chine prend une longueur d'avance dans le ferroviaire (00:28:30) : 400km/h de vitesse commerciale : que fait Alstom et la régulation ?(Sources : https://tinyurl.com/28lny2hk https://search.app/32wp et https://tinyurl.com/2a74m5zq • Quand on peut pister n'importe qui (00:36:15) : Découverte effrayante concernant le réseau Localiser d’Apple.(Sources : https://tinyurl.com/25ecj2sc https://tinyurl.com/28gz8skq et https://tinyurl.com/2bkezyn5 • Les US nous volent nos startups ! (00:44:42) : 3 projets vont se faire accélérer dans un incubateur aux US.(Source : https://tinyurl.com/25mvh3c2