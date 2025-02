Les Technos #483 : Episode du 26 février 2025

• Intro (00:00:00)• Quand Apple cède face au Royaume Uni (00:01:53) : Apple éteint le chiffrement de bout en bout pour satisfaire le gouvernement UK.(Sources : https://tinyurl.com/2xw223e7 https://tinyurl.com/24wbb2ck et https://tinyurl.com/27wvoh49 • La catastrophe RTX 50 (00:11:18) : Disponibilité, Drivers, cartes brûlées, des ROP manquants, physx.(Sources : https://tinyurl.com/255br93w https://tinyurl.com/22g6dq6n et https://tinyurl.com/2arsgl3j • Quand Microsoft annonce avoir créé un nouvel état de la matière (00:17:18) : Microsoft annonce de nouvelles avancées vers les ordinateurs quantiques.(Sources : https://tinyurl.com/274fhdem et https://tinyurl.com/289ewxsy • Le Bloc-Notes (00:25:18) :• HP fait marche arrière sur ses 15 minutes (00:30:52) : HP a essayé d'instaurer une attente de 15 minutes pour le support... sans succès.(Sources : https://tinyurl.com/23z6fasc et https://tinyurl.com/23cbdlam • Quand Amazon utilise la logique de la Grèce antique pour lutter contre les hallucinations (00:35:53) : Amazon utilse "du raisonement automatique" pour réduire les hallucinations.(Sources : https://tinyurl.com/2aurvq4s et https://tinyurl.com/2akzecb7 • Le scandale Seagate (00:43:08) : Des vieux disque durs reconditionnés : Le scandale pointe vers des fermes de crypto.(Sources : https://tinyurl.com/2ymkayhl et https://tinyurl.com/25j7d943