Warner Bros. Games ferme Monolith Productions, Player First Games et WB San Diego, le jeu Wonder Woman annulÃ©

Nous avons dû prendre des décisions très difficiles pour structurer nos studios de développement et nos investissements autour de la création des meilleurs jeux possibles pour nos franchises clés : Harry Potter, Mortal Kombat, DC et Game of Thrones. Après mûre réflexion, nous fermons trois de nos studios de développement : Monolith Productions, Player First Games et Warner Bros. Games San Diego. Il s’agit d’un changement de direction stratégique et non d’un reflet de ces équipes ou du talent qu’elles contiennent. Le développement du jeu vidéo Wonder Woman de Monolith ne se poursuivra pas. Notre espoir était d'offrir aux joueurs et aux fans la meilleure expérience possible pour le personnage emblématique, et malheureusement, cela n'est plus possible dans le cadre de nos priorités stratégiques. Il s’agit d’une autre décision difficile, car nous reconnaissons la renommée de Monolith en matière d’expériences épiques offertes aux fans à travers des jeux extraordinaires. Nous admirons grandement la passion des trois équipes et remercions chaque employé pour sa contribution. Malgré les défis actuels, nous restons concentrés et enthousiastes à l’idée de revenir à la production de jeux de haute qualité pour nos fans passionnés, développés par nos studios de renommée mondiale, et de ramener notre activité de jeux à la rentabilité et à la croissance en 2025 et au-delà.

Warner Bros. a annoncé un changement radical dans son industrie du jeu vidéo avec la fermeture de trois studios de développement et l'annulation du jeu Wonder Woman . Cette décision intervient à un moment difficile pour la division jeux de la société, qui a enregistré de lourdes pertes en 2024 suite à l'échec de Suicide Squad : Kill the Justice League et d'autres titres. Le plan stratégique de Warner Bros. prévoit désormais une réduction du nombre de jeux produits, en se concentrant sur des franchises établies telles que Harry Potter, Mortal Kombat, DC et Game of Thrones. Comme nous l'avons appris sur Bloomberg , la fermeture de Monolith Productions marque la fin d'une époque pour un studio qui avait acquis une notoriété avec des titres acclamés comme La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor. L'équipe travaillait sur un jeu Wonder Woman, qui aurait mis en œuvre le célèbre système Nemesis, mais le développement avait rencontré des difficultés importantes, notamment des changements de direction et des problèmes techniques. Son annulation reflète la nouvelle orientation de Warner Bros., plus soucieuse de minimiser les risques financiers.Player First Games et WB Games San Diego, qui ont également fermé, étaient des studios plus petits mais ont joué un rôle important dans le soutien de jeux comme MultiVersus ( un jeu qui sera bientôt fermé ), qui a eu un accueil décevant et a contribué aux pertes de l'entreprise. La réorganisation ne concerne pas seulement la fermeture de studios, mais aussi un changement de direction : David Haddad, responsable de la division jeux, a quitté son poste, et l'entreprise cherche une nouvelle direction pour relancer l'activité. Lisons ce que Warner Bros. Games a dit :Les nouvelles stratégies de Warner Bros. prévoient un retour à la rentabilité dès 2025, même si le rétablissement complet des performances économiques prendra au moins deux à trois ans. L'entreprise a confirmé qu'elle avait l'intention de continuer à investir dans les jeux vidéo, mais avec une approche plus sélective. Cette initiative pourrait conduire à une augmentation des collaborations avec des développeurs externes pour créer des jeux basés sur leurs propres franchises, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des studios internes. L’avenir de Warner Bros. Games semble incertain, mais une chose est claire : l’industrie connaît une profonde transformation, et ses prochains choix stratégiques seront cruciaux pour sa survie sur le marché concurrentiel du jeu vidéo.