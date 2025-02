Les Technos #482 : Episode du 19 février 2025

• Intro (00:00:00)• Whatsapp devient officiellement un VLOP (00:02:35) : Mais si tu VLOP VLOP VLOP, tu décolles ?(Source : https://tinyurl.com/24xbzdth • Quand Siri t'écoute durant tes ébats (00:10:04) : Plainte contre Siri, qui aurait écouté des moments «intimes».(Sources : https://tinyurl.com/25xbldes https://tinyurl.com/2azrzhmc et https://tinyurl.com/255gdkbm • Linux tourne maintenant dans un PDF (00:20:09) : Après DOOM, place à Linux dans un PDF. .(Source : https://tinyurl.com/23kreyvs • Le Bloc-Notes (00:25:57) : Quelques infos en bref.• Quand même en Suisse on parle de Podcast (00:31:19) : Le Meilleur de lance la toute première édition du Meilleur du Podcast.(Sources : https://tinyurl.com/2xnf7apc et https://tinyurl.com/252gk629 • Le retour aux sources (00:38:57) : Les languages plus "systèmes" reprennent le vent en poupe.(Source : https://tinyurl.com/24o7whx8 • Quand la Suisse s'aligne (presque) sur l'Europe (00:50:50) : Réglementation de l'IA: le Conseil fédéral veut ratifier la Convention du Conseil de l'Europe.(Sources : https://tinyurl.com/2c496knz https://tinyurl.com/29ymbwsl et https://tinyurl.com/2bvn9zo8