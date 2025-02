Les Technos #481 : Episode du 12 février

Intro (00:00:00)• Quand les robots sont expressifs (00:01:49) : Apple publie un papier de recherche sur les mouvements des robots.(Sources : https://tinyurl.com/23oodkcs https://tinyurl.com/24nr3h8a et https://tinyurl.com/2cod4bgc • S.A.M.: Quand impression 3D rime avec sécurité (00:10:01) : Une société française met au point un token infalsifiable imprimé en 3D.(Sources : https://tinyurl.com/27crdzd2 et https://tinyurl.com/28lpw6s4 • Quand l'IA entre dans nos vies sentimentales (00:16:04) : Les apps de rencontres se réinventent avec l'IA générative.(Sources : https://tinyurl.com/2csderhd et https://tinyurl.com/25efh75t • Le Bloc-Notes (00:26:11) : Quelques infos en bref.• Anniversaire: les 40 ans d'une sortie en MMU (00:32:41) : Il y a 40 ans, un astronaute s'éloignait sans cordon de sa navette spatiale.(Sources : https://tinyurl.com/244jr4ld et https://tinyurl.com/26jxrt6p • Quand le réseau préserve la tracabilité des images (00:40:09) : Cloudflare préserve les informations de provenance dans les images qu'ils servent .(Sources : https://tinyurl.com/2cqtqh3b https://tinyurl.com/2c8op9om et https://c2pa.org/about/ • Le TRIP à la mode pour sécuriser les votes en lignes. (00:47:23) : Des chercheurs testent la génération de fausses identités à l'aide de QR codes.(Source : https://tinyurl.com/23aqkvv3