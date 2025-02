Google Agenda supprime le Jour du souvenir de l'Holocauste, le Patrimoine hispanique, etc.

Depuis plus de dix ans, nous travaillons avec timeanddate.com pour afficher les jours fériés et les fêtes nationales dans Google Agenda. Il y a quelques années, l'équipe Agenda a commencé à ajouter manuellement un ensemble plus large de moments culturels dans un grand nombre de pays à travers le monde. Nous avons reçu des commentaires indiquant que d'autres événements et pays manquaient, et que la gestion manuelle et cohérente de centaines de moments à l'échelle mondiale n'était ni évolutive ni durable. C'est pourquoi, à la mi-2024, nous avons recommencé à afficher uniquement les jours fériés et les fêtes nationales de timeanddate.com à l'échelle mondiale, tout en permettant aux utilisateurs d'ajouter manuellement d'autres moments importants.