Les Technos #480 : Episode du 5 février 2025

• Intro (00:00:00)• Alphabet dépasse les 100 milliards de bénéfice (00:02:36) : 100 milliards de bénéfice, et -7% pour l'action...(Source : https://tinyurl.com/2cknze7u • INGENeUS : le tour de force de Safran (00:08:54) : Safran réussit à homologuer un moteur électrique d'avion.(Sources : https://tinyurl.com/23hww3kh https://tinyurl.com/2yurok9d et https://tinyurl.com/28fyhn2q • Un nouveau POTUS, et Google est prêt à faire de l'armement (00:19:29) : Mais où sera la limite ?(Sources : https://tinyurl.com/23qu4h84 et https://tinyurl.com/2yvy79cv • Le Bloc-Notes (000:26:38) : Quelques infos en bref.• Tech & Fest : le RDV Tech de Grenoble (00:37:04) : Une exposition très éclectique mais très Tech !(Sources : https://tinyurl.com/27oyaysl et https://tinyurl.com/2bx2berr • ByteDance lance son IA OmniHuman (00:43:38) : Comment transformer une photo en vidéo hyper réaliste.(Source : https://tinyurl.com/26kjzjhp • Youtube a 20 ans : la nouvelle télé ? (00:48:28) : Mais qu'est ce qui fait encore la croissance de Youtube ?(Sources : https://tinyurl.com/24xu87cv et https://tinyurl.com/25fungr8