Les Technos #478 : Episode du 22 janvier 2025

• Intro (00:00:00)• Bientôt des écouteurs Wifi (00:02:18) : Qualcomm annonce l'arrivée imminente de casques équipés de la technologie XPAN.(Source : https://tinyurl.com/2bkwc7vb • Meta continue le fact checking, mais Google refuse (00:09:21) : Le Fact Checking, Meta continue, Google arrête, pourquoi ce remue ménage?(Sources : https://tinyurl.com/24vhxyx7 et https://tinyurl.com/238fuxgk • Un selfie de vous dans l'espace? C'est possible! (00:15:31) : Quand un ex de la NASA s'associe à Google pour envoyer un satelitte via SpaceX.(Source : https://tinyurl.com/22x4rr5r • Le Bloc-Notes (00:21:03) : Quelques infos en bref.• Samsung lance une montre connectée pour enfants (00:28:00) : Il n'y a pas d'âge pour une montre connectée!(Source : https://tinyurl.com/2bm36q6z • Grosse amende pour un éditeur de jeux vidéos (00:35:50) : 20 Millions de dollars: amende record pour l'éditeur de Genshin Impact.(Source : https://tinyurl.com/24ba9vo3 • Carrefour piraté, ou pas, ou oui, ou bien ? (00:42:49) : Hypothétiquement plus de 13 millions de données dans la nature.(Source : https://tinyurl.com/2598w3nc