Les Technos #468 : La guirlande lumineuse à l'épreuve de la théorie des noeuds

Intro (00:00:00)• Le Bloc-Notes (00:01:56) : Câbles, écran flexible, olfaction, logiciel libre.• Quand on sait pourquoi ça s'emmêle (00:12:26) : Des chercheurs expliquent enfin pourquoi vos câbles finissent par s'emmêler.(Source : https://tinyurl.com/2yu74f2h • AMD licencie 4% de son personnel, mais pourquoi? (00:17:15) : Pourquoi AMD licencie 4% de son personnel ? Malaise global, ou simple réajustement ?(Source : https://tinyurl.com/22vgth3a • Vous avez un email (00:25:47) : Il était une voix.(Source : https://tinyurl.com/24dwm6xv • Quand tu dois attendre 20 ans pour ta MAJ (00:31:09) : We are very excited to share the first release candidate for the long-awaited GIMP 3.0!(Sources : https://tinyurl.com/2y53qq78 et https://tinyurl.com/25ghn8sb • Apple encore dans le viseur de l'UE, pour du geo-blocking (00:41:39) : Du contenu géo-blocké chez Apple ? Et si c'était illégal ?(Source : https://tinyurl.com/25u92ce4 • Alexa, 10 Ans Après : Bilan et Perspectives (00:50:37) : Défis actuels et futur des assistants vocaux à l'ère de l'IA générative.• Stockage Énergétique : Usage Domestique et Industriel (00:56:34) : Amortissement, autonomie et défis technologiques.