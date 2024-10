Les Technos #464 : Moto AI, NES, SQHCI, Heau, Shazam,... c'est simple !

• Intro (00:00:00)• Le Bloc-Notes (partie 1) (00:02:20) : Les infos de la semaine en bref.• Quand Moto AI c'est mieux que R1 (00:06:35) : Motorola défie Apple et Google avec une IA inspirée du Rabbit R1.(Source : https://tinyurl.com/2b5993ey • Le CQHCI vous savez ce que c'est ? (00:14:24) : Quand Raspberry développe ses propres cartes SD.(Sources : https://tinyurl.com/24zvwq9s et https://tinyurl.com/2ayxo3ug • Le Bloc-Notes (partie 2) (00:21:53) : Les infos de la semaine en bref.• Economiser 4000 litres d'eau par an, ça vous dit ? (00:28:20) : Quand les belges réinventent la douche.(Sources : https://tinyurl.com/2bzk2gqn et https://www.heau.be/fr/ • Quand ton neurochir t'opère avec ses lunettes (00:35:22) : Les lunettes de réalité mixte, nouvel atout des chirurgiens.(Sources : https://tinyurl.com/2beyrvhf https://tinyurl.com/288ewc55 et https://tinyurl.com/2a7kamjs • Il y a 38 ans sortait ... La NES ! (00:43:03) : Un tournant dans l'industrie du jeu vidéo.(Sources : https://tinyurl.com/26yropt4 et https://tinyurl.com/29ojgd8r • Octobre, le mois du Podcast (00:51:20) : Trois dates clés dans l'histoire du Podcast.• Comment ça marche ? (00:59:18:000000) : Shazam !