Les Technos #461 : Bête à cornes ?

• Intro (00:00:00)• Le Bloc-Notes (partie 1) (00:01:52) : Les infos de la semaine en bref.• Quand le R1 sert d'exemple à Ive et Altmann (00:07:48) : Jony Ive et Sam Altman s'associent .(Sources : https://tinyurl.com/22g45zbs et https://tinyurl.com/28btk3dx • Vaporiser les plastiques (00:15:48) : De nouvelles techniques pour recycler les plastiques en les vaporisants.(Source : https://tinyurl.com/227jw3h4 • 240/4 Faut pas y toucher (00:22:14) : Avec la pénurie des adresses ipv4, la libération du bloc 240/4 n'est pas suggérée.(Source : https://tinyurl.com/25r2a7p8 • Le Bloc-Notes (partie 2) (00:28:31) : Les infos de la semaine en bref.• Quand iOS18 débarque (00:33:37) : iOS 18: la liste des iPhone compatibles, les nouveautés et comment l’installer.(Sources : https://tinyurl.com/27z83xtj https://tinyurl.com/28dhhwys et https://tinyurl.com/2cf9ddz4 • Ca se bat pour racheter Intel (00:41:08) : Qualcomm approche Intel pour une possible reprise.(Sources : https://tinyurl.com/24s5zf68 et https://tinyurl.com/2akdeftf • Quand c'est pas sûr que l'AI arrive sur nos iPhones (00:49:10) : Voici le programme pour le déploiement d’Apple Intelligence selon Gurman.(Sources : https://tinyurl.com/24vgemxt et https://tinyurl.com/2bndt26x • 41 ans de GNU (00:57:27) : L'histoire d'une utopie ? .