iOS n'est pas suffisamment compatible avec d'autres appareils selon l'UE

« Chez Apple, nous sommes fiers d'avoir créé plus de 250 000 API qui permettent aux développeurs de créer des applications qui accèdent à notre système d'exploitation et à nos fonctionnalités d'une manière qui garantit la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Pour nous conformer au DMA, nous avons également créé des moyens pour les applications. l'Union européenne d'exiger une interopérabilité supplémentaire avec iOS et iPadOS tout en protégeant nos utilisateurs. Saper les protections que nous avons mises en place au fil du temps mettrait les consommateurs européens en danger, donnant aux méchants davantage de moyens d'accéder à leurs appareils et à leurs données. Nous continuerons à travailler de manière constructive. avec la Commission européenne sur une voie à suivre qui protège nos utilisateurs de l'UE et clarifie la réglementation .

La Commission européenne a lancé hier la première procédure contre Apple pour garantir le respect des obligations d'interopérabilité d'iOS en vertu du Digital Markets Act (DMA). En pratique, selon l'UE, Apple n'en fait pas assez pour autoriser la prise en charge d' appareils tiers tels que des montres, des écouteurs, des visionneuses VR avec iPhone et iPad et veut l'y obliger. Rappelons que le DMA vise à garantir des marchés justes et équitables dans le secteur numérique en réglementant les grandes plateformes numériques qui constituent une passerelle importante entre les utilisateurs professionnels et les consommateurs, les gardiens . En vertu du DMA, Apple doit fournir une interopérabilité gratuite et efficace aux développeurs et entreprises tiers avec des fonctionnalités matérielles et logicielles contrôlées par les systèmes d'exploitation Apple iOS et iPadOS. En fait, les règles exactes de la loi ont été intentionnellement vagues , et il n’est pas surprenant que certaines fonctionnalités doivent être améliorées. Mais que sont-elles ? La Commission a annoncé deux procédures visant à améliorer à la fois l'interopérabilité iOS et les demandes des développeurs pour iOS et iPadOS. Le premier processus se concentre sur plusieurs caractéristiques et fonctionnalités de connectivité iOS, principalement utilisées vers et par les appareils connectés : Apple doit assurer une interopérabilité efficace avec des fonctionnalités telles que les notifications , le couplage d'appareils et la connectivité. La deuxième procédure se concentre sur le processus qu'Apple a établi pour répondre aux demandes d'interopérabilité soumises par les développeurs et les tiers pour iOS et iPadOS : ce processus doit être transparent, opportun et équitable . La Commission conclura la procédure dans six mois, au cours desquels elle indiquera à Apple les mesures à prendre pour respecter efficacement l'obligation d'interopérabilité du DMA . À la fin des six mois, un résumé non confidentiel des conclusions préliminaires et des mesures envisagées sera publié pour permettre aux tiers de formuler leurs commentaires.Dans un communiqué, Margrethe Vestager , vice-présidente exécutive de la politique de concurrence de l'UE, a déclaré que c'était la première fois que des procédures de spécification étaient entreprises, précisant qu'elles visent à guider Apple vers « le respect effectif de ses obligations d'interopérabilité à travers un dialogue constructif ». », afin de fournir plus de clarté à Apple, aux développeurs et aux tiers. Au terme de ce processus, Apple devra mettre à jour ses systèmes d'exploitation pour s'adapter aux spécifications dictées, sous peine de sanctions. Rappelons qu'Apple fait déjà l'objet d'une enquête pour violations présumées de la loi sur les marchés numériques concernant l'App Store et a déjà été condamné à une amende de 2 milliards de dollars pour le marché du streaming musical.La réponse d'Apple ne s'est pas fait attendre. Nous la publions dans son intégralité :