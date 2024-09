Les Technos #458 : C'est la rentrée : nouvelle saison !

• Intro (00:00:00)Chaque nouvelle saison commence avec quelques ajustements nécessaires, une tradition qui se perpétue depuis dix ans. Cette saison 11 démarre avec des nouveautés et des changements dans le podcast.• Le Bloc-Notes (00:01:42) : Les infos de la semaine en bref.• 30 millions d'amende pour Clearview aux Pays-Bas (00:17:19) : Clearview aurait créé un fichier de reconnaissance faciale de manière illégale.(Source : https://tinyurl.com/2xhccfvd • Intel une restructuration majeure en vue (00:21:30) : Vente de sa section Foundry, vente d'Altera,...(Sources : https://tinyurl.com/23amzcy2 https://tinyurl.com/2cobz6o5 et https://tinyurl.com/2yg38eh9 • Rocksteady licencie en masse (00:26:28) : Pourquoi l'industrie jeu vidéo licencie en masse ?(Source : https://tinyurl.com/22td4all • Des cerveaux à louer (00:32:15) : FinalSpark propose des bio ordinateurs faits de cellules de cerveau humain.(Sources : https://tinyurl.com/27weor5n et https://tinyurl.com/27nk55w8 • Quoi de neuf (00:37:17) : Saison 11, quelques nouveautés.• Carte postale (00:41:17) : Excursion le long de la conduite rénovée du Foulon.