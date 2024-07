Xbox Game Pass, la FTC s'en prend à Microsoft : "les augmentations de prix nuisent aux consommateurs"

La Federal Trade Commission écrit pour alerter le tribunal des augmentations de prix annoncées par Microsoft sur les marchés des abonnements multi-jeux et des jeux en nuage, que le tribunal de district a jugées pertinentes pour l'analyse de la fusion. Microsoft augmente le prix de son produit Game Pass Ultimate de 16,99 $/mois à 19,99 $/mois, soit une augmentation de 17 % d'une année sur l'autre. De plus, Microsoft abandonne son produit Console Game Pass de 19,99 $/mois.



Les utilisateurs de ce produit doivent payer 81 % de plus pour passer à Game Pass Ultimate. Pour les consommateurs qui ne veulent pas payer 81 % de plus, Microsoft lance un produit dégradé, Game Pass Standard, pour 14,99 $ par mois. Ce produit coûte 36 % de plus que le Console Game Pass et supprime les jeux dès le premier jour. La dégradation des produits – la suppression des jeux les plus rentables du nouveau service de Microsoft, combinée à des augmentations de prix pour les utilisateurs existants – est exactement le genre de préjudice causé aux consommateurs par la fusion dont la FTC a parlé dans le passé.



Les augmentations de prix et la dégradation des produits de Microsoft, combinées à la réduction des investissements de Microsoft dans la fabrication et la qualité des produits par le biais de licenciements, sont les caractéristiques d'une entreprise exerçant un pouvoir de marché après la fusion. Il est important de noter que les actions de Microsoft ne sont pas cohérentes avec les déclarations que Microsoft a partagées dans le passé. Les augmentations de prix de Microsoft coïncident avec l'ajout de Call of Duty au niveau le plus cher du Game Pass, et l'arrêt du niveau Console interviendra peu de temps avant la sortie du nouveau jeu Call of Duty.

