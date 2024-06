Les Technos #453 : Julian Assange : l'épilogue d'une saga ?

• Intro (00:00:00)• E comme Europe (00:04:32) : Quand Tim Cook ne connait pas sa géographie . L’Europe se dit fière de l’abandon d’Apple Intelligence en France. (Sources : https://tinyurl.com/2lbaz6k2 et https://tinyurl.com/2e9kqc43 • F comme Fichiers (00:14:31) : Microbin : Moyen OpenSource de partage de fichiers. Le transfert de fichiers sans prise de tête. (Sources : https://tinyurl.com/2loddyxg et https://pub.microbin.eu/ • I comme iOS (00:21:42) : Quand la réalité n'est pas à la hauteur des promesses. iOS 18 : Apple déploie la bêta 2, avec quelle nouveautés ? (Sources : https://tinyurl.com/2zp3cyxt et https://tinyurl.com/2jswx6gj • J comme Jumelles (00:29:50) : Quand l'IA s'invite dans tous les objets qui nous entourent. Cet été partez en randonnées sans guide ! (Sources : https://tinyurl.com/2na4qqcj https://tinyurl.com/2lqdp3lb et https://tinyurl.com/2jr8dq6l • S comme Selle (00:39:26) : Quand tes fesses te disent merci . Enfin une selle de vélo qui soulage les fesses ! (Source : https://tinyurl.com/2kerfkqu • S comme Spatial (00:52:19) : Ariane 6 va-t-elle se qualifier ? Vol inaugural prévu le 9 juillet. (Sources : https://tinyurl.com/2j4hkn6v et https://tinyurl.com/2jb96xkn *** Dossier : Julian Assange: l'épilogue d'une saga ? *** (01:01:22) :• Les débuts, wikileaks, les révélations (Source : https://tinyurl.com/yzhhrrgo • Le début des poursuites, le refuge en Angleterre (Source : https://tinyurl.com/2r2tjc9m • Le procès puis la libération (Source : https://tinyurl.com/2olyo9bu • Qu'est ce que cela va changer ? débat sur la liberté d'expression... (Source : https://tinyurl.com/2pqt5wu5