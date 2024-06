Les Technos #451 : Apple WWDC 2024

• Intro (00:00:00)• B comme Batterie (00:02:46) : Et si nos maisons devenaient des batteries? Des chercheurs du MIT développent un ciment permettant de stocker de l'énergie. (Sources : https://tinyurl.com/2bqaef57 et https://tinyurl.com/2xrl8sdn • C comme Copilot (00:07:43) : Copilot+ sur ARM aura peut être un soucis légal. ARM et Qualcomm au centre d'une débacle juridique. (Source : https://tinyurl.com/2byu8yy4 • I comme Impression 3D (00:16:48) : Bientôt une imprimante 3D dans vos poches? Une imprimante 3D holographique de la taille d'une pièce de monnaie. (Source : https://tinyurl.com/29eeob79 • P comme Photoshop (00:23:18) : Adobe rétropédale sur ses nouvelles conditions d'utilisation. Adobe n'utilisera finalement pas vos créations pour entraîner son IA. (Source : https://tinyurl.com/2bvuqwrr • S comme Skynet (00:30:04) : Et si le Skynet de Terminator devenait une réalité? Un chercheur en I.A. annonce la destruction de l'humanité pour bientôt. (Sources : https://tinyurl.com/2yh4qs84 https://tinyurl.com/2xzdutm8 et https://tinyurl.com/22ecgpkv • W comme Wouf (00:37:49) : Wouf, Wouf, Wouf point Les Technos point B.E. L'IA apprend à parler avec les chiens. (Source : https://tinyurl.com/2avqshqe ** Dossier : Apple WWDC 2024 ** (00:45:02) :• WWDC: intro, c'est quoi? (+ historique et événements notables + Format et structure (Source : https://tinyurl.com/28d6os3m • WatchOS 11, Vision OS2, MacOS Sequoia, iOS 18, Siri..., quoi de neuf (Source : https://tinyurl.com/22nl5kf2 • Effet d'annonce, réactions des concurrents et nouvelle vision dans la com' sur l'IA (Source : https://tinyurl.com/25shjm5o