Les Technos #449 : La rÃ©alitÃ© de la virtualisation en 2024

• Intro (00:00:00)• L comme Lumière (00:02:46) : Quand on filme la lumière. Des chercheurs filment la propagation de la lumière. (Source : https://tinyurl.com/2278ybfc • M comme Mort (00:08:14) : Attention à la prédiction de la mort ! Un avertissement urgent pour tout utiisateur de service de prédiction de mort. (Sources : https://tinyurl.com/26mo2hs5 et https://tinyurl.com/2dn2e6n7 • N comme Navigateur (00:13:10) : Quand les navigateurs font parler d'eux. Safari, Firefox et Opera font parler d'eux cette semaine . (Sources : https://tinyurl.com/233dy6jb https://tinyurl.com/263s4jyr et https://tinyurl.com/26bbnfca • S comme Steam (00:21:12) : Jeux non transférables après un décès ? Vous les avez achetés, mais vous ne pouvez pas les laisser à vos héritiers. (Sources : https://tinyurl.com/294vf7ly et https://tinyurl.com/24dtvz7z • T comme Téléchargement (00:27:23) : Quand Aerosmith invente le téléchargement légal. Il y a 30 ans, Aerosmith mettait un titre a disposition sur Internet. (Source : https://tinyurl.com/2akr777a • Y comme Youtube (00:34:49) : Adblock : plus de video sur Youtube. Youtube a commencé à stopper les videos pour utilisateurs utilsant des adblockers. (Sources : https://tinyurl.com/27ull8zf et https://tinyurl.com/23vpdwwg *** Dossier : La virtualisation en 2024 *** (00:39:48) :• Qu'est-ce que la virtualisation, à quoi ça sert? (Source : https://tinyurl.com/28ncfa2z • La Virtualisation en Entreprise (Source : https://tinyurl.com/23r66dp8 • Broadcom, VMWare, Nutanix et les autres (Source : https://tinyurl.com/287hxr9k • Virtualisation sur Mac avec Virtualization Kit (Sources : https://tinyurl.com/2auovbg4 et https://tinyurl.com/yy4rv6bw