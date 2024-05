Les Technos #448 : Microsoft Build 2024

• Intro (00:00:00)• S comme Scarlett Johansson (00:03:50) : Quand l'IA générative imite la voix de célébrités. La nouvelle voix de ChatGPT, inspirée du film Her, ressemble à celle de Scarlett Johansson. (Sources : https://tinyurl.com/28rapg2x et https://tinyurl.com/2bopzhqv • S comme Scion (00:12:39) : Quand internet est plus securisé pour les entreprises . Swisscom, Sunrise et Anapaya lancent une solution de sécurité commune basée sur SCION. (Sources : https://tinyurl.com/288t5hlx https://scion.org/ et https://tinyurl.com/2aob35v4 • S comme Sonos (00:19:52) : Quand Sonos attire l'ire de ses fidèles clients. Sonos sort du nouveau matériel et une refonte de son app qui irrite la plupart des clients. (Sources : https://tinyurl.com/26wsp58g et https://tinyurl.com/26tejblk • S comme Solaire (00:29:21) : Quand le Swiss Solar boat passe à l'hydrogene . Le Dahu, un bateau solaire à hydrogène, traverse le lac Léman. (Source : https://tinyurl.com/28d5lycs • S comme Starlink (00:36:20) : Quand Starlink teste le direct-to-cell. Startlink teste une technologies qui permet de donner de la connection data aux téléphones standards, via satellites. (Sources : https://tinyurl.com/2barptc6 et https://tinyurl.com/26bhc2ss • S comme Supercalculateur (00:44:54) : Quand la Suisse se place dans le top 5. Le supercalculateur Alps fait son entrée dans le top 10 mondial. (Sources : https://tinyurl.com/227otblq et https://tinyurl.com/2yk5rhyh ** Dossier : Microsoft Build 2024 ** (00:52:03) :• Resumé des annonces (Sources : https://tinyurl.com/23sunsnh et https://tinyurl.com/25hclvbn • Nouveaux laptops Arm (Source : https://tinyurl.com/2yw2ojfr • YouTube dans toutes les langues (Source : https://tinyurl.com/2aguoh3k • Copilot + Windows 11 (Source : https://tinyurl.com/2dchtrg6