Xbox sur tous les écrans : De nouveaux détails émergent

« En fait, j’ai quelques détails sur ce à quoi ressemble exactement la Xbox sur chaque écran maintenant. Et je pense que le fait est que chaque jeu Xbox aura une interface utilisateur sociale cohérente dans tous les jeux, donc si vous jouez à Sea of ​​​​Thieves, par exemple, sur PlayStation, vous pourrez voir un mini guide Xbox ou quelque chose comme ca . Un peu comme Battlenet, plus ou moins.



Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de la volonté de Microsoft d'amener la Xbox sur " tous les écrans ". Le journaliste de Windows Central, Jez Corden , a décidé de fournir dans ces heures des informations inédites sur cette volonté du géant américain.Jez Corden a ajouté avoir découvert que le géant américain est actuellement engagé dans la phase de développement de cette nouvelle fonction, nom de code Roseway. Le journaliste a également précisé qu'il ne s'agit probablement que d'une petite partie du projet de Microsoft visant à amener une « Xbox sur tous les écrans » .