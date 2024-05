Les Technos #447 : Google I/O 2024

• Intro (00:00:00)• B comme BlueSky (00:02:22) : Jack Dorsey claque la porte de BlueSky. Jack Dorsey estime que BlueSky refait les erreurs de Twitter. (Source : https://tinyurl.com/2xkwg8vd • C comme Cerveau (00:10:37) : Une première cartographie d'un morceau de cerveau réalisée. Un millimètre cube de cerveau cartographié sur PC. (Source : https://tinyurl.com/2685wqfs • O comme OpenAI (00:17:31) : Nouvelle itération majeure de GPT Dévoilée. OpenAI Annonce GPT4-o, mieux, moins cher, et nettement plus puissant. (Source : https://tinyurl.com/2ykzlum8 • V comme VMWare (00:23:08) : Workstation & Fusion PRO Gratuits! Dans un élan de générosité, broadcom décide de rendre Workstation Pro & Fustion Pro pour les utilisateurs privés. (Sources : https://tinyurl.com/23cslku6 et https://tinyurl.com/2axgkhaf • W comme Workplace (00:28:07) : Workplace c'est fini. Meta ferme Workplace et renvoie sur Zoom. (Source : https://tinyurl.com/29z2atkx • W comme Warp (00:34:03) : Le Warp drive possible. De nouvelles percées montrent qu'un Warp drive peut devenir une réalité. (Source : https://tinyurl.com/24tcktk6 ** Dossier : Google I/O 2024 ** (00:41:08) :• Gemini à tous les étages (Source : https://tinyurl.com/25r875y3 • Révolutionner la création de contenu: Imagen 3, VEO & modèles génératifs (Sources : https://io.google/2024/ et https://tinyurl.com/2cd87v89 • Android: une expérience plus intelligente et accessible (Source : https://tinyurl.com/2bcjyddj • Mais finalement, une conférence un peu brouillon? (Source : https://tinyurl.com/2d85thwg