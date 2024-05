Xbox Mobile : la boutique arrivera en juillet

Nous apporterons dans un premier temps nos titres propriétaires au magasin. Il sera donc possible de retrouver des jeux comme Candy Crush et Minecraft. Nous commencerons par le web car c'est ce qui nous permet de rendre l'expérience accessible à tous les appareils, dans tous les pays, quelles que soient les politiques ou les écosystèmes plus fermés.



Microsoft est prêt à lancer la nouvelle boutique Xbox pour mobile. Après plusieurs années de négociations, l'entreprise ouvrira le magasin à partir de juillet 2024. Lors d'une réunion avec Bloomberg, la présidente de Xbox, Sarah Bond, a révélé que le magasin serait lancé en juillet et a expliqué comment Microsoft gérerait les règles strictes imposées par Apple.Le choix de lancer une boutique en ligne sera sans aucun doute un défi pour Microsoft. Cela permettra cependant au géant de Redmond de toucher le plus d'utilisateurs possible : la boutique sera en effet accessible à tous, sans tenir compte du pays d'origine ni des règles de son système. D'après les propos de Sarah Bond, il ressort que l'entreprise va encore agrandir son magasin à l'avenir, faisant allusion à l'arrivée possible d'une application dédiée.