• Intro (00:00:00)• A comme Arc (00:02:42) : Quand un nouveau navigateur pointe le bout du nez. Arc est un nouveau navigateur basé sur Chromium, disponible sur Mac et Windows. (Sources : https://arc.net/ https://tinyurl.com/27knkxpp et https://tinyurl.com/2hqqjyd8 • B comme Basket (00:10:55) : Des vraies produits grands publics imprimés en 3D. Décathlon et HP s'allie pour une fabrication écologique. (Sources : https://tinyurl.com/2yze6zzd et https://tinyurl.com/294qydhz • B comme Basic (00:19:35) : Quand Basic fête ses 60 ans. Le language Basic fête ses 60 ans. (Source : https://tinyurl.com/yv32wyzz • On parle aussi d'MS-DOS 4, du retour du Nokia 3210 et de la republication de la keynote du 6 mai 1996 où Steve Jobs annonce l'IMac. (Sources : https://tinyurl.com/27wqlo8z https://tinyurl.com/2yf2gb29 et https://tinyurl.com/2kers58c • G comme Guitare (00:31:31) : Lutherie : enfin une guitare de voyage. Mogi invente une guitare en carbone pliable. (Sources : https://mogiguitar.com/ et https://tinyurl.com/2cv49pv8 • P comme Plante (00:37:01) : Quand les plantes émettent des sons. Des chercheurs découvrent que les plantes émettent des ultra-sons. (Source : https://tinyurl.com/236crz44 • P comme Puter (00:41:12) : Puter, un OS décentralisé et open source. Un énièrme OS dans le cloud ? (Source : https://tinyurl.com/299uqkec ** Dossier : NOIL : Électrification 2 roues ** (00:52:03) :• Invité : Victor BREBAN, co-fondateur & Chief Legal Officer chez NOIL (Source : https://noil-motors.com/ • Projet SPx de Peugeot Motocycles (Source : https://tinyurl.com/24xxrgnz • Peugeot 103 : un kit rétrofit officiel pour passer la mythique mobylette à l’électrique (Source : https://tinyurl.com/24n5pepo