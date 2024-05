Les Technos #445 : Arnaques téléphoniques : La contre-attaque

La revue de presse :• Intro (00:00:00)• R comme Robot (00:03:54) : Un robot qui bouge les mains à 10m/s, ça va faire des heureux. Un robot humanoide rapide, c'est Astribot. (Source : https://tinyurl.com/24xoggue • A comme Allure (00:11:12) : Quand un robot a de l'allure. Un robot quadrupède qui change d'allure grâce à l'IA inventé à l'EPFL. (Source : https://tinyurl.com/yrdq22gj • F comme Formule IA (00:18:18) : Les robots à l'assault des voitures de course. Adieu Schumacher, bonjour les bots en course automobile. (Source : https://tinyurl.com/28prcoog • M comme Mise à jour (00:26:09) : Quand le r1 gère mieux sa batterie. La première mise à jour logicielle de Rabbit R1’ corrige sa vie de batterie lamentable. (Source : https://tinyurl.com/yus4vd5q • T comme Tesla (00:36:57) : Tesla signe un deal avec Baidu. Pour débarquer en Chine, Tesla forcé de signer avec Baidu. (Source : https://tinyurl.com/yuh86dgf • W comme Wemenon (00:41:23) : Quand tu restes au lit à cause d'Apple. Des réveils manqués à cause d'un bug de l'alarme de l'iPhone. (Source : https://tinyurl.com/ywvrrblk ** Dossier : Arnaques Téléphoniques : contre-attaque ** (00:45:16) :• Types d'arnaques (Source : https://tinyurl.com/yry2e6ym • Il y a du neuf en France (Sources : https://tinyurl.com/yn9k35cy et https://tinyurl.com/2xywkuwl • Un exemple d'outil suisse pour se prémunir (Local.ch) (Source : https://tinyurl.com/yqg28eta • Mais d'où ça vient? C'est quoi un Data Broker? (Source : https://tinyurl.com/2x7wmsye • La loi n'est pas la même partout (usurpation d'identité) (Sources : https://tinyurl.com/ytz7v7lo et https://tinyurl.com/yp6rplfz