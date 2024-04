Les Technos #443 : Naviguer sans Pub !

• Intro (00:00:00)• A comme Atlas (00:02:18) : Boston Dynamics met Atlas à la retraite. Boston Dynamics met son robot Atlas à la retraite et annonce son remplaçant . (Sources : https://tinyurl.com/2dnj727y https://tinyurl.com/2yug4zw3 et https://tinyurl.com/23dotqds • C comme Cher (00:09:58) : Quand les laptops sont des accessoires de luxe. Analyse des laptop les plus chers du monde. (Sources : https://tinyurl.com/23j6zffs et https://tinyurl.com/2dxe944s • D comme Delivery (00:17:48) : Une panne de plusieurs heures pour CDN open source. Unpkg, un CDN servant plus de 4 milliards de requêtes par jour a été en panne pendant plusieurs heures. (Source : https://tinyurl.com/2czcwwwu • J comme Jeux Olympiques (00:24:58) : Quand les entreprises se préparent pour les JOs. Les instructions passées aux entreprises françaises en amont des JOs. (Sources : https://tinyurl.com/2cle5ay9 et https://tinyurl.com/25mlc9md • R comme Recharge (00:32:47) : Un Algo de recharge pour doubler la vie des batteries. Un nouvel algorithme de recharge pour les batterie Lithium-ion permettait de doubler leur vie. (Source : https://tinyurl.com/29kwyuzq • T comme Tab (00:38:32) : Quand Linus re-ouvre le débat Tab vs Space. Les développeurs doivent-ils utiliser des tabs ou des espaces pour indenter leur code ? (Sources : https://tinyurl.com/29o682qt https://tinyurl.com/26d7f2r2 et https://tinyurl.com/2cxdvkbh ** Dossier : Naviguer sans Pub ! ** (00:50:12) :• Dans l'actu... (Source : https://tinyurl.com/267ss6l8 • Comment fonctionne un bloqueur de pub ? (Source : https://tinyurl.com/23f3gvlf • Comment contrer les blocages ? (Sources : https://tinyurl.com/25fbsrd5 et https://tinyurl.com/2xlogyhp • Est-ce bien moral de bloquer les pubs ? (Source : https://tinyurl.com/2cdur5gy • Est-ce autorisé de bloquer ou détecter les bloqueurs ? (Sources : https://tinyurl.com/2c2wrnqe et https://tinyurl.com/22catbfp