Industrie du jeu vidÃ©o, une croissance bien infÃ©rieure aux niveaux dâ€™avant Covid au moins jusquâ€™en 2026

Les taux de croissance des joueurs sont lents, ce qui aura un impact sur la capacité de l'industrie à se développer de manière organique. Sony a annoncé en février qu'il ne prévoyait pas de sortir des franchises majeures telles que God of War et Marvel's Spider-Man au cours de l'exercice en cours. La société a également réduit ses prévisions de ventes pour l'année en raison de ventes inférieures aux attentes pendant la période des fêtes. De plus, des géants de l’industrie tels que Sony, Tencent, Riot Games et Electronic Arts ont licencié des milliers d’employés et réduit leurs opérations.

La croissance du secteur des jeux s'est arrêtée, ce qui semble provoquer un ralentissement au moins pour les deux prochaines années. Selon les recherches, les revenus du secteur resteront inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie au moins jusqu’en 2026. L'étude vient de Newzoo, reprise plus tard par Reuters , et dresse un tableau assez sombre du secteur déjà frappé par des milliers de licenciements. Pour donner quelques chiffres, de 2015 à 2021, le secteur du jeu vidéo a enregistré une croissance de 7,2 %, alors que de fin 2023 à 2026, une croissance de seulement 2,7 % est attendue. La cause de cette baisse se trouve aussi dans la réduction des heures consacrées aux jeux vidéo par les utilisateurs. Entre 2021 et 2023, celles-ci ont été réduites de 26 %, une tendance qui était évidente et qui démontre comment les années de pandémie et le confinement qui en a résulté ont « drogué » les données du secteur. L’année 2024 a également commencé du mauvais pied. En janvier, les heures consacrées aux jeux ont diminué de 10 %, également en raison du manque de nouveautés très attractives.Les transformations en cours dans l’industrie du jeu contribuent également à définir un nouveau cadre pour l’avenir. La plupart de l’engagement des joueurs dépend d’un groupe restreint d’éditeurs et de jeux. En 2023, environ 30 éditeurs détiennent 80 % des audiences actives mensuelles. Seuls cinq jeux contribuent à 27 % du temps de jeu total, et nous parlons de « Fortnite », « Roblox », « League of Legends », « Minecraft » et « Grand Theft Auto V ».