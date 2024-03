PS5 Pro, la mise à niveau du processeur est-elle limitée en raison de problèmes de rétrocompatibilité avec la PS6 ?

« La façon dont Sony gère la rétrocompatibilité est très complexe et nécessite que le nouveau matériel fonctionne à la même vitesse d'horloge ou plus, même si le nouveau matériel serait plus rapide à des fréquences inférieures. S’ils envisagent d’utiliser l’architecture à forte densité de cœur de Zen 6 pour PS6, ils ne peuvent pas faire passer la PS5 Pro à 4 GHz ou plus, car cela pourrait entrer en conflit avec la rétrocompatibilité. »

Selon Kepler, l'un des initiés les plus connus et les plus fiables, Sony Interactive Entertainment a décidé de n'effectuer qu'une petite mise à niveau du processeur PS5 Pro pour éviter des problèmes liés à la rétrocompatibilité offerte par la PlayStation 6 avec le logiciel de la PlayStation 4 et le modèle standard de la PlayStation 5. En fait, rappelez-vous que selon Tom Henderson, la PlayStation 5 Pro inclura le même processeur que le modèle standard, caractérisé exclusivement par une augmentation d'horloge de 10 %. Lisons le commentaire partagé par Kepler :