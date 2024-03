Les Technos #438 : IA, l'assistant des développeurs ?

• Intro (00:00:00)• A comme ASCII (00:02:24) : Quand l'art ASCII déjoue les garde-fous. Les protections des large language modeles peuvent être contournées par de l'art ASCII. (Sources : https://tinyurl.com/26zc8hxb et https://tinyurl.com/2d5bengm • C comme Chantage (00:09:56) : Un marché noir du dark web menace ses utilisateurs. Le marché noir Incognito Market fait du chantage à ses vendeurs et utilisateurs. (Sources : https://tinyurl.com/2dj24uu6 et https://tinyurl.com/2b5aqmux • C comme Câble (00:15:41) : Quand les terroristes pètent un câble. Le traffic internet vers le moyen-orient est perturbé à cause de dégats causés aux câbles sous-marins. (Sources : https://tinyurl.com/2yu34v9q et https://tinyurl.com/2dp26rvw • R comme Reconnaissance faciale (00:23:39) : Un journaliste aide la police à l'aide d'une IA. Un journaliste retrouve un fugitif après 30 ans à l'aide de Primeyes. (Sources : https://tinyurl.com/23adxre5 et https://pimeyes.com/en • S comme Scanneur (00:32:06) : Quand la 3D entre à l'aéroport. La mise en place de scanneurs 3D pour accélérer les contrôles dans les aéroports. (Sources : https://tinyurl.com/297typp8 et https://tinyurl.com/2au2fqvm • V comme Vie privée (00:38:04) : Attention à ce que vous dites à chat-GPT. Des hackers ont trouvé le moyen de lire des échanges avec des assistants tels que chat-GPT. (Sources : https://tinyurl.com/27kr2uuk et https://tinyurl.com/279yajsu *** Dossier : IA, l'assistant des développeurs ? *** (00:44:55) :• Le paradoxe de Jevon (Sources : https://tinyurl.com/yhn5u2rk et https://tinyurl.com/24h557u4 • Ca fait quoi un développeur ?• Des cas d'utilisation à chaque étape du cycle de vie• Du besoin de se recalibrer (Source : https://tinyurl.com/27tco8xo