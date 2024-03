Star Wars Battlefront Classic Collection, les excuses d'Aspyr Media arrivent

Nous tenons à remercier la communauté Battlefront pour son soutien enthousiaste et ses commentaires suite à la sortie de STAR WARS Battlefront Classic Collection. Au lancement, nous avons rencontré des problèmes critiques avec notre infrastructure réseau. Le résultat était un ping incroyablement élevé, une série d’erreurs de mise en relation, des plantages et des serveurs disparaissant des navigateurs.



Depuis le lancement, nous avons travaillé pour résoudre ces problèmes et améliorer la stabilité du réseau. Nous poursuivrons nos efforts jusqu'à ce que l'infrastructure soit stable, pour éviter de futurs problèmes. Veuillez continuer à signaler les erreurs, bugs ou comportements inattendus à notre équipe.

Comme nous l'avons vu hier , le lancement de la collection STAR WARS Battlefront Classic sur Steam a été étroitement accompagné de critiques très négatives. Tous ont souligné les nombreux problèmes liés à l'accès aux serveurs, apparemment extrêmement sous-nombres, ainsi que les bugs et crashs constants qui rendaient les titres injouables. Les plaintes des joueurs, déçus par l'état déplorable d'une collection vendue à un prix certes non négligeable, ont été entendues par Aspyr Media. Après quelques heures de silence, en effet, une mise à jour est arrivée, également partagée via les réseaux sociaux. Dans le communiqué, on lit mot pour mot :Au-delà des excuses nécessaires et du travail que l'équipe effectue pour remettre la situation sur les rails, nous nous retrouvons confrontés à un énième cas de jeu non optimisé et mal testé avant le lancement. Les problèmes, dans certains cas, sont plus petits et peuvent être résolus plus rapidement (pensez, par exemple, à Helldivers 2 et Payday 3), mais cela n'enlève rien à la frustration des joueurs obligés d'attendre bien au-delà du jour de lancement d'un jeu vidéo pour le lancer. Pour rappel, la collection comprend les jeux vidéo Star Wars Battlefront et Star Wars Battlefront 2, ainsi que les cartes bonus et les héros bonus sortis pour les deux titres.