Les Technos #437 : Comment j'achÃ¨te mon premier Bitcoin ?

• Intro (00:00:00)• A comme Android (00:03:12) : Android, c'est fini. Enfin, sous Windows du moins. Microsoft abandonne le store Amazon Android sous Windows. (Source : https://tinyurl.com/yrog5a9e • C comme Claude (00:08:46) : Quand il sait qu'il est testé . Claude 3 surpasse bien ChatGPT dans un domaine : il peut deviner qu'il est en train d'être testé. (Source : https://tinyurl.com/26gv3u2g • F comme F (00:16:26) : Quand le géant bleu tombe en panne. Les plateformes de Meta étaient difficilement accessibles mardi. Le géant indique que tout est rentré dans l'ordre. . (Source : https://tinyurl.com/224toypj • G comme Google (00:27:18) : Google suit les pas de Apple pour trua... les prix pour les développeurs. Google va aussi charger plus les développeurs pour le Play Store. (Source : https://tinyurl.com/2yeoq3nd • O comme iOS (00:41:04) : Quand c'est non mais en fait oui . Apple change d'avis sur une modification controversée d'iOS. (Source : https://tinyurl.com/2yz5vua9 • O comme OS (00:46:41) : Linux boome, ne soyez pas le dernier. Linux dépasse 4% de part de marché. (Source : https://tinyurl.com/yu7hpba5 ** Dossier : Comment j'achète mon premier Bitcoin ? ** (00:55:29) :• Le BTC explose pour le moment, pourquoi ce regain? (Source : https://tinyurl.com/27qy5r33 • Attention, ce n'est pas un investissement en bon père de famille (Source : https://tinyurl.com/23azk56a • Choisissez bien votre plateforme d'échange• Et demain, nous sommes tous riches? (Source : https://tinyurl.com/22br2jkl