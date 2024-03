Les Technos #436 : Un mot de passe pour les remplacer tous

• Intro (00:00:00)• C comme Castor (00:02:51) : Caresser le castor. Comment un programmeur s'est fait 350000 USD avec un shovelware écrit en 30 minutes. (Source : http://tinyurl.com/2d9xusyv • E comme Ecran (00:12:20) : Quand l'écran est transparent. Lenovo propose un portable avec un écran transparent. (Sources : http://tinyurl.com/22d9v979 et http://tinyurl.com/2a9s9xqu • G comme Google (00:21:34) : Google Pay ferme aux Etats Unis. Marche arrière après avoir remplacé Google Wallet par Google Pay. (Sources : http://tinyurl.com/26o7u9zz et http://tinyurl.com/29b3na5j • I comme IA (00:25:39) : Quand l'IA aide la fusion. L'intelligence artificielle aide à la mise au point de la fusion nucléaire. (Sources : http://tinyurl.com/286cjc8f et http://tinyurl.com/2yqg4kzr • S comme Stable Diffusion (00:33:02) : Stable Diffusion 3. Stable Diffusion 3 est sorti et semble écraser MidJourney, Dall-E 3 et Google ImageFX. (Sources : http://tinyurl.com/2ce9vqjy http://tinyurl.com/29xadw2e et http://tinyurl.com/24y7dvh7 • W comme Wéménon (00:42:36) : Quand une IA surindexe la diversité. Google pause son générateur d'image qui ne respecte pas la réalité historique.*** Dossier : Un mot de passe pour les remplacer tous *** (00:48:08) :• Au début, il y avait les gestionaires de mots de passe (Sources : https://tinyurl.com/2yzlwvre et https://tinyurl.com/pw446qw • MFA: SMS ou une app ? Comment ca marche ? (Sources : https://tinyurl.com/28tetq9t et https://tinyurl.com/24v475dg • Le SSO & la fédération d'identité (Source : https://tinyurl.com/27bx8n8n • De OpenID Connect à SAML en passant par OAuth (Sources : https://tinyurl.com/2yum3pvx et https://tinyurl.com/24krmojs