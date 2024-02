Amazon confirme la publicitÃ© sur Prime Video en Europe : quand elle arrivera et comment l'Ã©viter

Nous vous contactons pour vous faire savoir s'il y a quelque chose de nouveau concernant votre expérience sur Prime Video. À partir du 9 avril 2024, les films et séries télévisées Prime Video comprendront un nombre limité de publicités. Cette innovation nous permettra de continuer à investir dans du contenu de qualité et d'augmenter ces investissements au fil du temps et par conséquent de soutenir le maintien de la qualité et de la quantité du contenu inclus dans Prime Video. Notre objectif est d’avoir beaucoup moins de publicités que la télévision linéaire et d’autres services de streaming. Il n’y a aucun changement dans le prix actuel de votre abonnement Prime. Vous pouvez annuler votre abonnement sans frais supplémentaires ou voir votre prochaine date de renouvellement en visitant votre compte ici. Nous proposerons également une nouvelle option sans publicité pour 1,99€ supplémentaires par mois*, à laquelle vous pouvez vous inscrire ici.

Les internautes savent depuis longtemps que le contenu de Prime Video sera obligatoirement interrompu par des coupures publicitaires : tout a commencé aux États-Unis l'année dernière , mais maintenant la nouvelle (malvenue) arrive également en Europe. Voici la communication qu'Amazon envoie aux abonnés Prime pour annoncer le changement :A partir du 9 avril , les films et séries TV Prime Video bénéficieront également d'un « nombre limité » de publicité, un peu à l'image de ce qui se passe déjà sur les télévisions publiques et privées, par rapport auquel toutefois Amazon précise qu'il y aura un « nombre d'annonces " nettement inférieur . Malheureusement ces citations doivent être prises pour ce qu'elles sont, étant donné que nous n'avons pas de chiffres précis à vous communiquer. Cela a permis à Amazon de ne pas augmenter le prix de l'abonnement Prime , mais pour se débarrasser complètement de la publicité, il faudra payer 1,99 € de plus par mois , pour un total de près de 24 euros par an. Si l’on pense que l’abonnement annuel coûte environ 50 euros, il s’agit en gros d’une augmentation de prix de 50 % pour ceux qui souhaitent vivre la même expérience actuelle sans publicité. Dans tous les cas, personne ne vous obligera certainement à payer le supplément : ce sera à vous de comprendre si ce visionnage avec publicité vous convient ou non, et dans tous les cas vous pourrez toujours résilier l'abonnement à tout moment sans frais supplémentaires.