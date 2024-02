La Xbox « doit être partout », déclare Phil Spencer de Microsoft

« Dans cet épisode, Sarah Bond, Matt Booty et moi partagerons nos projets pour l'avenir de Xbox avec la communauté. Nous discuterons également de la manière dont notre vision profitera à nos joueurs, à nos créateurs et à l'industrie dans son ensemble. Lorsque nous examinons l’état de notre média, nous constatons que les joueurs jouent de plus en plus sur plusieurs appareils. Les joueurs multi-appareils doivent naviguer dans plusieurs identifiants, bibliothèques, communautés, portefeuilles et programmes de récompenses.



De même, les plus grandes franchises du secteur sont de plus en plus disponibles sur plusieurs appareils, obligeant les créateurs à créer et à gérer plusieurs instances de leurs jeux, ce qui entraîne une augmentation des coûts et une fragmentation des communautés. Toutes ces frictions créent pour nous une énorme opportunité de répondre aux besoins des joueurs et des créateurs multiplateformes. Nous avons une vision différente de l’avenir du jeu vidéo. Un avenir où les joueurs bénéficieront d’une expérience unifiée sur tous les appareils.



Un avenir où les joueurs pourront facilement découvrir une large gamme de jeux avec un large spectre de modèles économiques. Un avenir où davantage de créateurs auront la possibilité de concrétiser leur vision créative, d’atteindre un public mondial, d’unir leurs communautés et de réussir commercialement. Un avenir où chaque écran est une Xbox. Il s’agit d’un avenir où la Xbox est partout, conformément à notre promesse de permettre aux joueurs de « jouer aux jeux qu’ils veulent, avec les gens qu’ils veulent, où qu’ils veulent ».

Phil Spencer a également déclaré que l'avenir de la Xbox est représenté par son arrivée sur tous les écrans, exprimant cette volonté de Microsoft en adressant une note confidentielle à ses salariés. Eh bien oui, après avoir annoncé il y a quelques heures à peine l'arrivée de quatre jeux Xbox exclusifs sur d'autres plateformes , notamment PS5 et Nintendo Switch, le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a expliqué la nouvelle vision de l'entreprise dans une note interne aux salariés. Grâce à The Verge on peut lire le message envoyé par Spencer aux employés, où pour la première fois il a épousé la vision de Sarah Bond de « Chaque écran est une Xbox » :