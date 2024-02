Les Technos #434 : Mobilité nautique électrique : bientôt une réalité ?

Intro (00:00:00)• C comme ChatGPT (00:02:12) : Quand ton AI garde tout en mémoire. OpenAI lance Memory with ChatGPT. (Source : http://tinyurl.com/28cz5bqx) • C comme Charge (00:13:25) : Mobilize Power Box : la solution de recharge innovante francaise. Chargement et V2G en une borne fabriquée en France. (Sources : http://tinyurl.com/23jz38wt et http://tinyurl.com/28kxrm2y) • F comme Feu (00:22:22) : Quand la foule met le feu à une voiture autonome. Une foule met le feu à une voiture autopilotée de Waymo à San Francisco. (Source : http://tinyurl.com/24pudoe2) • N comme Nucléaire (00:27:13) : Record du monde de production d'énergie par fusion nucléaire. 12,5MW d'énergie avec 0,2mg de matière. (Sources : http://tinyurl.com/26n7ayyx et http://tinyurl.com/yvux33r3) • P comme Permis (00:32:38) : Quand ton permis tient dans ton smartphone ou pas. France Identité : le site et l’application sont en panne, le permis numérique fait trop d’émules. (Sources : http://tinyurl.com/23jftfgf et http://tinyurl.com/287vhyfy) • W comme WearPico (00:36:25) : La nouvelle montre connectée open source à monter soi-même. La smartwatch DIY est là ! (Sources : http://tinyurl.com/253g7cpc http://tinyurl.com/254bh2ub et http://tinyurl.com/2badgyp4) *** Dossier : Mobilité électrique nautique *** (00:42:32) :• Invité : Anthony GIRARDIN• La mobilité électrique nautique : tour d'horizon du vélo au transport de passagers (Sources : http://tinyurl.com/22s78g7c et http://tinyurl.com/2adnqlyz) • Des ordres de grandeurs physiques vs la mobilité terrestre• L'utilisation des foils : pourquoi, comment …. (Source : http://tinyurl.com/2683khsu) • La mixité des énergies comme solution ?• La recharge : un enjeu encore plus crucial dans le nautisme (Source : http://tinyurl.com/2842y9j5)