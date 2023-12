Xbox Game Pass dans le cloud gratuit avec publicités, Microsoft y réfléchit

« Pour des modèles comme l'Afrique, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, peut-être des endroits qui ne sont pas destinés aux consoles, vous pouvez dire : « hé, tu veux regarder 30 secondes d'une publicité et ensuite avoir deux heures de streaming du jeu ? » En Afrique, vous le savez, 50 % de la population a 23 ans ou moins, avec un revenu disponible croissant, tous possédant des téléphones portables et des appareils mobiles, pas beaucoup de revenu disponible haut de gamme, en général. Nous pouvons donc avancer avec nos modèles économiques en pensant : il y a des millions d’acteurs que nous n’aurions jamais pu atteindre, et maintenant nous pouvons avancer avec nos modèles économiques.

Le directeur financier de Microsoft Gaming , Tim Stuart , a déclaré qu'au sein de l'entreprise, ils réfléchissaient à la possibilité d'ajouter une version gratuite du Xbox Game Pass dans le cloud avec de la publicité , notamment sur certains marchés émergents comme l'Afrique ou l'Inde. Stuart a partagé ces déclarations lors du Wells Fargo TMT Summit, Jez Corden de Windows Central révélant qu'il avait découvert que la société américaine envisageait d'introduire la possibilité pour les utilisateurs de gagner des blocs d'accès de 15 minutes au Game Pass, en échange de visionnage de publicités. Voici les déclarations partagées par Tim Stuart :En résumé, selon Tim Stuart, Microsoft pourrait sérieusement envisager d'ajouter une sorte de version publicitaire du Xbox Game Pass, de manière à tenter d'atteindre des segments de marché qui ne pourraient pas supporter les dépenses nécessaires pour souscrire au service. Nous verrons si cette idée de la société Xbox se concrétisera à l'avenir et éventuellement sur quels marchés elle sera introduite.