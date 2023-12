Les Technos #425 : CES : passé, présent,... avenir ?

Intro (00:00:00)• E comme Europe (00:03:24) : Quand l'EU finance le cloud. La commisison européenne annonce des aides publiques pour financer un cloud européen. (Sources : https://tinyurl.com/yq3b9uku et https://tinyurl.com/yt3qda3d) • F comme Faille (00:11:35) : Quand tu fais répéter un mot à l'infini pour trouver une faille. Avec des requêtes «stupides», ChatGPT révèle des infos sensibles. (Source : https://tinyurl.com/ymbxm6qa) • I comme IA (00:17:57) : Quand on fait la course à l'IA à plusieurs niveaux. Apple et Google font des annonces en matière d'IA, mais elles sont bien différentes. (Sources : https://tinyurl.com/ylkxezj5 https://tinyurl.com/yudwbn6e et https://tinyurl.com/ytw33f2d) • L comme Lithium (00:25:38) : Quand un volcan se transforme en pile. Un volcan millénaire pourrait alimenter les voitures électriques pendant plusieurs décennies. (Source : https://tinyurl.com/ysoj7yvj) • R comme Requêtes (00:32:51) : Quand le gouvernement demande des données. Les rapports de transparence des GAFAMs sur les requetes gouvernementales. (Sources : https://tinyurl.com/y8cdolc7 https://tinyurl.com/2n8j6vbc et https://tinyurl.com/ysy9y56f) • S comme Swiss (00:44:44) : Quand la Suisse devient forte en IA. Un superordinateur pour donner un coup de pouce à l’IA suisse. (Sources : https://tinyurl.com/yt5o24ej https://tinyurl.com/yvbop23y et https://tinyurl.com/yufjp6w2) ** Dossier : CES : passé, présent,... avenir ? ** (00:50:50) :• Les origines de ce rendez-vous incontournable (Sources : https://tinyurl.com/6ot93oh et https://tinyurl.com/yl32kvkx) • Les tech marquantes qui ont été dévoilées au CES (Sources : https://tinyurl.com/ym4cdxkq et https://tinyurl.com/ys8npj5l) • Avant, pendant et après le Covid: le CES tient bon (Source : https://tinyurl.com/yoyr4upz) • Ne m'appellez plus Consumer Electronic Show (Source : https://tinyurl.com/ywfkd7zo) • L'essor des pays au coeur de l'Eureka Park (Sources : https://tinyurl.com/yr95umpb et https://tinyurl.com/ypno9jo5) • De l'importance des Innovation Awards (Source : https://tinyurl.com/yn5nfrw4)