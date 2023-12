« Essentiellement, le coût d'exploitation en Corée est prohibitif et nous avons déployé d'énormes efforts pour réduire ce coût et trouver un moyen de rester en activité en Corée. Nous avons expérimenté la qualité de diffusion, en l'adaptant d'abord à un modèle peer-to-peer, puis en la fixant à un maximum de 720p. Les coûts ont effectivement baissé grâce à ces efforts, mais les taxes sur le trafic Web sont 10 fois plus élevées que dans la plupart des autres pays. Twitch a subi des pertes importantes pour opérer en Corée, et malheureusement, il n'est plus possible de continuer à le faire de manière plus rentable.

Twitch s'apprête à fermer en Corée du Sud : un communiqué officiel envoyé aux streamers coréens a déclaré l'intention d'interrompre le service en raison des coûts de maintenance trop élevés , qui seraient 10 fois plus élevés que ceux des autres pays. La fermeture définitive est prévue le 27 février 2024. La nouvelle a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, pour être directement confirmée par une annonce officielle de Dan Clancy, PDG de la très populaire plateforme de streaming. "Ce matin, j'ai partagé avec notre communauté coréenne que nous avons pris la décision difficile de fermer Twitch en Corée le 27 février 2024", indique le communiqué. "Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une nouvelle très décevante et nous souhaitons donc expliquer pourquoi nous avons fait ce choix et comment nous entendons soutenir ceux qui en seront affectés." Comme déjà mentionné, les raisons de la fermeture pourraient être attribuées aux trop nombreuses dépenses à engager pour maintenir le service dans le pays asiatique :Concernant le support promis aux utilisateurs, l'entreprise confirme vouloir les aider à déplacer leurs contenus et communautés construites sur Twitch vers des plateformes alternatives ; il a également déclaré qu'il s'engageait à guider la transition et à communiquer avec les streamers impliqués à chaque étape de ce processus. En ce sens, Clancy lui-même s'est rendu disponible pour répondre à toute question sur cette mesure ou sur d'autres sujets, en organisant deux diffusions en direct tant pour la communauté coréenne que pour les utilisateurs extérieurs. Nous ne doutons pas que ce fut une décision douloureuse de la part de l'entreprise : la Corée du Sud possède l'une des scènes eSports les plus riches et les plus suivies au monde (la quatrième victoire du T1 coréen à la League of Legends ), et des millions d'abonnés Twitch. Cependant, de plus en plus d’entreprises de télécommunications dans le monde décident d’imposer des taxes coûteuses sur le trafic Web aux géants du streaming, réduisant ainsi considérablement leurs revenus.