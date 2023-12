Xbox : Microsoft va continuer à investir dans les consoles

« Le mois dernier, nous avons promu Sarah Bond au poste de présidente de Xbox, l'équipe matérielle est dans son organisation, l'équipe plate-forme et services est dans son organisation. Et je vous assure que nous avons pris cette décision pour garantir que nous avons une orientation unifiée pour notre feuille de route d'innovation en matière de matériel et de services. Cela inclut également la plate-forme de développement pour les consoles Xbox, il s'agit de l'innovation que nous faisons avec nos équipes, mais nous aurons aussi beaucoup plus à dire en termes de ce que nous faisons dans le domaine matériel et du espace de service. Je peux vous assurer que nous avons beaucoup de travail à faire. Je vous assure que nous sommes toujours à l'écoute. En ce qui concerne le cloud gaming, nous avons initialement parlé du Xbox Cloud comme d'un moyen de se lancer dans le jeu mobile. Et nous avons effectivement remarqué qu’aujourd’hui dans le monde, de nombreuses personnes jouent au cloud gaming sur mobile. Mais dans certains pays, comme aux États-Unis, les gens utilisent principalement le cloud sur les consoles Xbox. En fait, de nombreux utilisateurs utilisent cette technologie simplement pour jeter un œil aux jeux et parcourir ceux qu’ils souhaitent télécharger pour jouer via Xbox Game Pass, ou même les acheter directement. Cette utilisation a donné lieu à des innovations que nous n'avions pas prévues initialement. Lorsque nous examinons ce que font les clients et écoutons les commentaires qu’ils nous donnent, nous réfléchissons aux autres choses que nous pouvons faire avec Xbox Cloud et l’expérience de la console Xbox.

Phil Spencer a déclaré que Microsoft avait l'intention de continuer à investir dans le matériel Xbox , en essayant de donner une plus grande valeur aux consoles et pas seulement aux jeux et au Xbox Game Pass. Le manager a profité de la précieuse opportunité représentée par une nouvelle interview avec Windows Central , réalisée par Jez Corden, pour tenter de rassurer les fans sur l'engagement que l'entreprise entend continuer à investir également dans le secteur du matériel. En effet, on se souvient qu'il y a quelques jours à peine, Tim Stuart, directeur financier de la division jeux de Microsoft, avait déclaré que l'objectif du géant américain était de proposer ses jeux sur autant d'appareils que possible , même sur les consoles de concurrence directe représentées par PlayStation et Nintendo. Mais Phil Spencer a tenu à préciser qu'au sein de Microsoft, ils ont l'intention de continuer à investir dans les consoles Xbox, dans le but de leur donner toujours plus de valeur à l'avenir :Toujours dans la même interview, Phil Spencer a précisé qu'il n'était pas prévu d'introduire le Xbox Game Pass sur PlayStation et Nintendo .