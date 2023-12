Les Technos #424 : Sony Alpha 9 III, le point sur les obturateurs !

• Intro (00:00:00)• A comme Avent (00:01:45) : Les devs ont aussi leur calendrier de l'Avent . Le site Avent of code propose un challenge quotidien aux développeurs pendant l'Avent. (Sources : https://tinyurl.com/yp26gnpx et https://tinyurl.com/gupssrd) • P comme Photo (00:09:38) : Sony A9iii. Avec obturateur global. (Source : https://tinyurl.com/yw3z5rzq) • M comme Météo (00:21:44) : COP 28: Une IA pour prédire la météo. La NASA et IBM lance une IA de prévision météo qui améliore les prévisions à 10 à 14 jours. (Sources : https://tinyurl.com/yppbelr6 et https://tinyurl.com/yl4o3qxj) • R comme Robot (00:28:12) : Pas trop humain svp. Nous préférons les robots qui ne nous ressemblent peu. (Source : https://tinyurl.com/yuu3lzl6) • S comme Startup (00:34:14) : Google s'allie à Fervo pour alimenter ses data centers au Nevada. Google s'associe avec la startup Fervo pour un projet de géothermie en vue d'alimenter deux data centers dans le Nevada. (Sources : https://tinyurl.com/yncvxkkn et https://tinyurl.com/2x39lzzr) • T comme Tablettes (00:41:59) : America's Cup. Tablettes durcies Namuroises à l'America's Cup. (Sources : https://tinyurl.com/yotboswd et https://tinyurl.com/ymbav47c) *** Dossier : Photo : Sony A9III, le point sur les obturateurs ! *** (00:47:02) :• Capteur classique (Source : https://tinyurl.com/yldbr59b) • Obturateur global• Avantages et inconvenients• Le compromis peut plaire• Suppression de l'obturateur mécanique• Vitesse d'obturation / synchro flash• Exemple (déformation image / avantage ciné) (Source : https://tinyurl.com/2x6k9llj) • Sony, fabricant de capteurs