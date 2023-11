L'intelligence artificielle Xbox pourra écrire des dialogues et des localisations

Du point de vue du développement, pensez aux millions et millions de dollars dépensés en localisation, en script, en mécanismes de déplacement des joueurs d'un point A à un point B et en dialogue avec les PNJ. L’IA peut s’occuper de toutes ces choses. Maintenant, vous dites : « Je dois amener le joueur d'ici à là », mais au lieu d'avoir à écrire des milliers de lignes de code, vous demandez simplement à l'IA de le faire. Je parle également de localisation et de traduction des choses dans de nouvelles langues.

Xbox AI pourrait jouer un rôle très important à l’avenir. C'est ce que soupçonnent certains fans après les propos du CFO Xbox, enthousiasmé par les possibilités représentées par la nouvelle technologie. Tim Stuart s'est en effet exprimé lors du sommet Wells Fargo TMT et a évoqué les applications de l'intelligence artificielle dans le développement de jeux vidéo.Stuart parle également de contrôle qualité. Des millions de robots basés sur l'IA pourraient examiner les points faibles d'un jeu pour déterminer où les joueurs pourraient se retrouver bloqués, où ils pourraient être poussés vers des microtransactions et ce que les utilisateurs préfèrent. De nouvelles applications de l’IA pourraient changer le monde du jeu vidéo et offrir de nouveaux emplois à ceux qui souhaitent devenir développeurs, ne serait-ce que parce que le développement deviendrait plus facile. Les réactions des fans à ces propos n’ont pas été enthousiastes. Les utilisateurs estiment que les écrivains et les traducteurs ne peuvent être remplacés par l’intelligence artificielle. Pour le moment, il y a un manque de réactions de la part des protagonistes du développement, mais à en juger par les positions passées, nous ne devrions pas entendre des opinions très différentes de celles des utilisateurs.