Les Technos #423 : Tous égaux face à la connexion Internet ?

Intro (00:00:00)• A comme AI (00:02:40) : Et en 3 clics, je te fais le site. Make it real, ou transformer un dessin en site en web en 3 clics. (Source : https://tinyurl.com/yv2qejqb) • E comme Embauche (00:09:02) : Quand tu te fais virer puis rengager puis... Le licenciement de Sam Altman par OpenAI aurait été causé par le programme secret Q Star, une intelligence artificielle en développement capable de rivaliser avec l'humain. (Source : https://tinyurl.com/yp3wd4xk) • E comme Endettement (00:17:53) : Quand l'état créé une app contre les dettes. Un jeu vidéo aide les 15-25 ans à éviter le surendettement. (Sources : https://tinyurl.com/ywrknfok https://tinyurl.com/yu4f4h2p et https://tinyurl.com/ytyeqypy) • P comme Pi (00:24:04) : Le NVME sur le PI, enfin une réalité. HatDrive propose une carte pour NVME pour le Raspberry Pi 5. (Source : https://tinyurl.com/ytsxtqe3) • S comme Suisse (00:27:01) : Bientôt une eID en Suisse, enfin, dans quelques années... L'eID arrivera aussi en Suisse, mais pas avant 2026. (Source : https://tinyurl.com/ykqljmxl) • T comme Traine (00:37:48) : Quand la Suisse est (encore) en retard. La Suisse se laisse une année pour réguler ChatGPT. (Sources : https://tinyurl.com/yk88syww et https://tinyurl.com/yw37tvm5) *** Dossier : Tous égaux face à la connexion Internet ? *** (00:45:10) :• En Belgique, une forme de monopole reste la norme (Sources : https://tinyurl.com/ym2mxyd5 et https://tinyurl.com/yw8p8ye9) • En Suisse: La fibre à l'arrêt, un marché difficile (Sources : https://tinyurl.com/yops7t79 https://tinyurl.com/yl4r2m4h et https://tinyurl.com/yp4f3va9) • En France: Des prix tirés vers le bas.• Mais des projets existent pour élargir les marchés nationaux, dont StarLink, mais pas que... (Source : https://tinyurl.com/ywwq4zqn)