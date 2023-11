Microsoft embauche Sam Altman au poste de PDG de la nouvelle division IA

Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer que Sam Altman et Greg Brockman, ainsi que leurs collègues, rejoindront Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche avancée sur l'IA. Nous sommes impatients d’agir rapidement pour leur fournir les ressources nécessaires à leur réussite.

Je suis vraiment ravi de vous avoir en tant que PDG de ce nouveau groupe, Sam, qui donne un nouveau rythme à l'innovation. Nous avons beaucoup appris au fil des années sur la manière de donner aux fondateurs et aux innovateurs l'espace nécessaire pour construire des identités et des cultures indépendantes au sein de Microsoft, notamment GitHub, Mojang Studios et LinkedIn, et j'ai hâte que vous fassiez de même.