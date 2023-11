Apple a cédé : l'application Messages s'ouvrira vers Google et Samsung

Tout le monde mérite de communiquer les uns avec les autres de manière moderne et sécurisée, quel que soit le téléphone dont il dispose. C'est pourquoi nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'industrie mobile pour accélérer l'adoption du RCS, et nous sommes heureux de voir Apple faire aujourd'hui le premier pas en se joignant à l'adoption du RCS. Nous saluons la participation d'Apple à notre travail en cours avec la GSMA pour faire évoluer le RCS et rendre la messagerie plus équitable et plus sécurisée, et nous sommes impatients de travailler avec eux pour mettre en œuvre cela sur iOS d'une manière qui fonctionne bien pour tout le monde.



Chacun a le droit de communiquer entre eux de manière moderne et sécurisée, quel que soit le téléphone qu’il possède. C'est pourquoi nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'industrie mobile pour accélérer l'adoption du RCS, et nous sommes heureux de voir Apple faire le premier pas aujourd'hui pour monter à bord du train RCS.



Nous saluons la participation d'Apple à notre travail avec la GSMA pour faire évoluer le RCS et rendre la messagerie plus équitable et plus sécurisée, et nous sommes impatients de travailler avec eux pour mettre en œuvre ce système sur iOS d'une manière qui plaise à tout le monde.

C'est avec grande surprise qu'Apple a annoncé qu'elle adopterait la norme de messagerie RCS (Rich Communication Services) . La fonctionnalité sera lancée via une mise à jour logicielle "plus tard l'année prochaine" et permettra l'introduction d'un large éventail de fonctionnalités de style iMessage dans la messagerie entre les utilisateurs d'iPhone et d'Android. Ceux-ci incluent la confirmation de lecture, les indicateurs de saisie et le transfert d’images et de vidéos de haute qualité. Plus précisément, un porte-parole d'Apple , à 9to5Mac , a déclaré :De plus, parmi les fonctions qui seront implémentées, il y aura la possibilité de partager votre position avec d'autres personnes dans des fils de texte et, entre autres, contrairement aux SMS normaux, RCS fonctionnera également via les données mobiles ou Wi-Fi. RCS est le standard de communication proposé depuis des années par les opérateurs comme une évolution du SMS, qu'Apple avait jusqu'ici explicitement refusé de mettre en œuvre : cela avait suscité de vives critiques de la part de Google et de Samsung , qui ont été parmi les premières entreprises à adopter le protocole. De plus, la Commission européenne évaluait également la question et il existait une réelle possibilité qu'Apple soit obligé d'adopter le RCS afin de continuer à vendre des iPhones dans l'Union européenne. Bref, ces derniers mois, la firme de Cupertino avait reçu des pressions croissantes pour adopter un protocole qui existe depuis des années et qui devrait être un standard en matière de télécommunications , au même titre que le SMS. En tout cas, cela ne signifie pas qu'Apple abandonnera iMessage , bien au contraire : le protocole propriétaire d'Apple continuera à avoir des fonctions exclusives qui ne seront pas compatibles avec RCS et la société de Cupertino a réitéré qu'iMessage sera toujours plus sécurisé que RCS .Le commentaire de Google n'a pas tardé à arriver :