Les Technos #422 : IA : avancées, perspectives, limites

• Intro (00:00:00)• A comme Aimants (00:04:50) : Les aimants ne sont plus les bienvenus ! Renault et Valeo réinvente la machine synchrone à rotor bobiné. (Sources : https://tinyurl.com/ywh6rwsj https://tinyurl.com/yn23rlyk et https://tinyurl.com/yqb4tyxq) • F comme Fusion (00:12:40) : Le Japon franchit une étape clé en fusion nucléaire. Le dispositif JT-60SA du Japon marque l'histoire avec la première création de son premier plasma. (Sources : https://tinyurl.com/yl8dfbdg et https://tinyurl.com/ykpcn3th) • I comme Implants (00:17:08) : Les premiers effets secondaires des implants. Des chercheurs observent les méfaits des BCI. (Source : https://tinyurl.com/ywwvop4d) • M comme Microsoft (00:25:47) : Windows dévoilé il y a 40 ans. 40 ans depuis l'annonce de Microsoft Windows ce 10 Novembre. (Sources : https://tinyurl.com/2xbvsj7w et https://tinyurl.com/yl2dqpxa) • M comme Minesto (00:32:52) : Voler sous l'eau pour produire de l'électricité. Minesto continue sa progression dans l'électricité sous marine. (Sources : https://tinyurl.com/yrdkhuou et https://tinyurl.com/2n46gj7n) • Y comme Youtube (00:41:30) : Plaintes visant YouTube en Europe pour anti-adblock. YouTube pourrait faire l'objet de plaintes pénales dans l'UE pour l'utilisation de scripts de détection de bloqueurs de publicités. (Sources : https://tinyurl.com/ylte2bos et https://tinyurl.com/2x9254wc) *** Dossier : IA : vers la singularité et au delà *** (00:50:46) :• La vision de Bill Gates / IA vs IA générale : un débat philosophique ? (Sources : https://tinyurl.com/ypumeww6 et https://tinyurl.com/y7g32otq) • Sortie de GPT-4 Turbo, le programme de fine-tuning pour GPT-4 (Source : https://tinyurl.com/ypvhbwqj) • Elon Musk furieux sur Sam Altman pour s'être moqué de son chatbot (Source : https://tinyurl.com/ynkspbrr) • L'IA scientifique n'est pas en reste (Source : https://tinyurl.com/ynx9nh7z) • Va-t-on vers une stagnation des capacités des IA en raison du manque de données (Source : https://tinyurl.com/yu5us4q6) • Le point de singularité (Source : https://tinyurl.com/yrqnxtyn)