Les Technos #421 : Le Cloud, Révolution Digitale ou Mirage Technologique ?

Intro (00:00:00)• A comme ARM (00:02:54) : Quand ARM se rachète une partie de Raspberry. ARM devient actionnaire minoritaire de Raspberry. (Source : https://tinyurl.com/yp4ensob) • E comme Embeddings (00:07:02) : Quand les vecteurs sont porteurs de signification. Les embeddings pour la recherche sémantique et le retrieval augmented generation (RAG). (Sources : https://tinyurl.com/ymjdu3wa et https://tinyurl.com/yobntr78) • G comme Google (00:15:42) : Quand le calendrier devient le Rat de service. Google Calendar utilisé comme base Command and Control par les pirates. (Source : https://tinyurl.com/yndws7k6) • G comme Google (00:22:50) : Quand Google se plaint de iMessage. Google demande à l'EU de considérer iMessage dans le Digital Market Act. (Sources : https://tinyurl.com/yu2wqefa et https://tinyurl.com/ytb87kg6) • N comme Nessie (00:29:39) : Quand Amazon utilise Nessie pour gagner quelques milliards. Nessie, ou comment Amazon a abusé des prix sur les produits pendant des années. (Source : https://tinyurl.com/yp52v4s2) • O comme OpenAI (00:38:28) : Quand OpenAI tient sa première conférence pour les développeurs. OpenAI annonce ses nouveautés pour les dévelopeurs. (Sources : https://tinyurl.com/ysbhm6wd et https://tinyurl.com/ylqgxldw) *** Dossier : Cloud : Promesses ou Pièges ? *** (00:53:52) :• Les risques de sécurité liés au passage au cloud resterait sous-estimés selon une étude. (Source : https://tinyurl.com/yt48ufte) • C'est quoi le cloud ?• Mais je préfère mes data centres (Source : https://tinyurl.com/2bkpqxea) • Pourquoi les entreprises choisissent le cloud• Mais dans un marché peut être un peu déséquilibré (Source : https://tinyurl.com/ykhtp43v) • Si le cloud n'était pas là