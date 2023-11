PS5 et PS4 : Fin du support de X (ex-Twitter)

"À compter du 13 novembre 2023, l'intégration avec X (anciennement connu sous le nom de Twitter) ne fonctionnera plus sur les consoles PlayStation 5 et PlayStation 4. Cela inclut la possibilité d'afficher tout contenu publié et d'afficher le contenu, les trophées et autres activités liées au gameplay. sur X directement depuis PS5/PS4 (ou associez un compte X pour le faire).