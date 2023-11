Les Technos #420 : RISC-V : Processeur révolutionnaire ?

Intro (00:00:00)• A comme Apple (00:03:17) : M3 : 3ème génération d’une famille de puces Apple Silicon. Apple annonce sa série de CPU : M3, M3 Pro et M3 Max. (Source : https://tinyurl.com/ywuc3mux) • G comme Google (00:09:58) : Google Search et Lens passent leur diplôme math sup. Toujours plus d'IA annoncée chez Google via Lens et Search. (Source : https://tinyurl.com/yponw2bc) • G comme Google (00:16:41) : 26 milliards pour être numéro 1, qui dit mieux? Google a déboursé 26 milliards pour rester numéro 1. (Source : https://tinyurl.com/yrpjtq3x) • N comme Nightshade (00:20:53) : La riposte des Artistes aux Intelligences artificielles. Les artistes vont pouvoir empoisonner les intelligences artificielles. (Sources : https://tinyurl.com/yu7gug4k et https://tinyurl.com/ysxqjegk) • P comme Payant (00:30:19) : Et le jour venu, Facebook est enfin payant. Un abonnement payant, sans pub, possible pour Facebook et Instagram. (Source : https://tinyurl.com/yojztbl7) • R comme Régulation (00:38:45) : La première régulation concernant l'IA voit le jour aux USA. Biden signe un ordre exécutif révolutionnaire pour réguler l'intelligence artificielle aux USA. (Sources : https://tinyurl.com/yo7mkpkb et https://tinyurl.com/yrp5ovxh) *** Dossier : RISC-V : Le processeur qui redéfinit l'avenir de l'informatique ? *** (00:48:49) :• RISC-V, késako? (Source : https://tinyurl.com/yuykkm8s) • RISC-V, on en achète où ma bonne dame? (Source : https://tinyurl.com/yqdjff63) • RISC-V, ou ARM, ou x86? (Source : https://tinyurl.com/yv89k6xn) • Conclusion: RISC-V, un avènement géopolitique plutôt? (Source : https://tinyurl.com/yumlbpa4)